Врач объяснил пользу теста на устойчивость бактерий к антибиотикам

Разработанный Роспотребнадзором тест на устойчивость бактерий к антибиотикам поможет при тяжелых инфекциях, когда врачам необходимо как можно быстрее подобрать терапию для больного. Об этом ведущей 360.ru Елене Кононовой заявил терапевт, кардиолог, врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин.

В качестве примера он привел менингит, который вызывает золотистый стафилококк. В таком случае для исследования используют спинномозговую жидкость пациента.

«Мы получаем результат, что в данном случае там находится резистентный штамм. Таким образом, человек сразу получает терапию: мы не ждем, пока идет посев на антибиотики и пока получим чистую культуру», — объяснил Кондрахин.

О том, как работает тест на выявлении в организме пациентов устойчивых к антибиотикам бактерий и чем он полезен врачам — в материале 360.ru.