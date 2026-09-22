Врач раскрыл, что происходит с печенью при ежедневном употреблении алкоголя

Врач Исаев: печень может обрасти жиром за пару недель, если каждый день выпивать

Регулярный прием алкогольных напитков, пусть даже и в небольших дозах, может привести к необратимому разрушению клеток печени и формированию жирового гепатоза всего за пару недель. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-психиатр, нарколог, руководитель Клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.

«Если алкоголь поступает в организм каждый день, в клетках печени постепенно начинает накапливаться жир. Так развивается алкогольная жировая болезнь печени, или стеатоз», — отметил врач.

На этом этапе изменения еще обратимы, если отказаться от алкоголя. Если употреблять спиртное месяцами, стеатоз может перейти в алкогольный гепатит, а при многолетнем ежедневном употреблении — перерасти в цирроз. Также повышается риск возникновения рака печени.

Ранее Исаев предупреждал, что при длительном употреблении алкоголя нарушается работа мозга.