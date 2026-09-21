Врач напомнил фанатам феромон-максинга о последствиях отказа от мытья

Отказ от регулярной гигиены может привести к тому, что последователь феромон-максинга столкнется с грибковыми инфекциями. На это в беседе с 360.ru указала дерматолог, трихолог, профессор, доктор медицинских наук Юлия Галлямова.

«Выделения кожного сала создают тепличные условия для бактерий, особенно в складках: под молочными железами у женщин, в подмышках и промежности. <…> Создается естественная среда для размножения условно патогенных бактерий, которые в норме существуют на здоровой коже», — сказала она.

Из-за этого растет риск развития того же кандидоза и других инфекций, которые в том числе вызывают стафилококк и стрептококк, а при тесном контакте с кожей возникает вероятность заражения партнера.

О том, почему молодые мужчины перестают мыться, что ими движет и почему феромон-максинг популярен, читайте в нашей статье.