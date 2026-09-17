Россиянам рассказали, как лечить простуду без температуры

Врач Водовозов: при простуде без температуры нужно больше лежать и пить

При симптомах ОРВИ отсутствие высокой температуры не требует какого-то особого лечения. Главное — дать организму восстановиться и соблюдать постельный режим. Об этом 360.ru рассказал врач-терапевт высшей категории, научный журналист Алексей Водовозов.

«Лучшее лекарство при любой простуде — это постельный режим. Независимо от того, есть температура или нет, если мы плохо себя чувствуем, то лучше больше лежать», — объяснил специалист.

Также следует пить достаточно жидкости — например, воду, морс или некрепкий чай. Некоторые вирусы способны поражать не только дыхательные пути, но и другие органы, в том числе сердечную мышцу. Поэтому во время болезни следует отказаться от интенсивных физических нагрузок.

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