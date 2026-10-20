Врач Фомин предупредил о риске инсульта при приеме тестостерона

Бесконтрольное применение тестостерона ради роста мышц и повышения либидо может привести к инфаркту и инсульту. Об этом предупредил эндокринолог-андролог Александр Фомин, сообщает Москва 24 .

Фомин подчеркнул, что принимать такие средства можно только по назначению врача при наличии медицинских показаний — например, заболевания, резко снижающего выработку гормона.

Даже в этом случае специалист должен регулярно оценивать состояние пациента и контролировать дозировку. Схемы приема, которые рекомендуют в спортзалах, могут значительно отличаться от медицинских назначений.

«Если медики говорят примерно об инъекции раз в 10 дней, то на фитнес-курсе тестостерон иногда колят раз в два–три дня. После такого темпа организм может просто сломаться», — отметил Фомин.

Врач призвал обсуждать прием гормона со специалистом, а не со знакомыми. Самолечение может обернуться длительным восстановлением и даже инвалидностью.