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    Врач Фомин предупредил о риске инсульта при приеме тестостерона

    Бесконтрольное применение тестостерона ради роста мышц и повышения либидо может привести к инфаркту и инсульту. Об этом предупредил эндокринолог-андролог Александр Фомин, сообщает Москва 24.

    Фомин подчеркнул, что принимать такие средства можно только по назначению врача при наличии медицинских показаний — например, заболевания, резко снижающего выработку гормона.

    Даже в этом случае специалист должен регулярно оценивать состояние пациента и контролировать дозировку. Схемы приема, которые рекомендуют в спортзалах, могут значительно отличаться от медицинских назначений.

    «Если медики говорят примерно об инъекции раз в 10 дней, то на фитнес-курсе тестостерон иногда колят раз в два–три дня. После такого темпа организм может просто сломаться», — отметил Фомин.

    Врач призвал обсуждать прием гормона со специалистом, а не со знакомыми. Самолечение может обернуться длительным восстановлением и даже инвалидностью.

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