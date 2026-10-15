Пульмонолог назвал неочевидные симптомы астмы

Пульмонолог Пальман: длительный кашель после простуды может быть симптомом астмы

Около восьми миллионов россиян могут жить с бронхиальной астмой, не подозревая о ней, и годами принимать ее симптомы за хронический бронхит. Болезнь не всегда сопровождается приступами удушья и может лишь периодически проявлять себя, рассказал 360.ru пульмонолог Александр Пальман.

«Люди считают, что астма — это что-то такое страшное и с удушьем. На самом деле бронхиальная астма — это не обязательно тяжелое заболевание. <…> Можно задыхаться, и это будет не астма. Можно немножко подкашливать — это будет астма», — отметил врач.

По словам Пальмана, кашель, который сохраняется две-четыре недели после простуды, ночные приступы кашля и хрипы при дыхании должны насторожить и стать поводом для проверки. Для выявления заболевания врачи используют спирометрию — исследование объема и скорости выдыхаемого воздуха до и после применения бронхорасширяющего препарата.

«Если после бронхорасширяющего препарата показатели существенно улучшаются, это говорит в пользу бронхиальной астмы», — пояснил Пальман.

Однако при легком течении болезни результаты исследования могут оставаться нормальными даже при наличии астмы.

«Если у человека сейчас нет симптомов, спирометрия может быть абсолютно нормальной. Но это не означает, что у него нет астмы», — предупредил специалист.

В таких случаях назначают дополнительные исследования, включая тесты на чувствительность бронхов. Пальман подчеркнул, что своевременная диагностика и правильное лечение помогали снизить риск прогрессирования заболевания.

Подробнее о симптомах астмы, ее выявлении и последствиях отсутствия лечения читайте в материале 360.ru.