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    Раскрыта влияющая на риск деменции продолжительность сна

    PLOS One: необходим сон 7-8 часов и физактивность, чтобы снизить риск деменции

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru
    Фото: изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Ученые Йоркского университета в Канаде проанализировали результаты 69 исследований и выяснили, что для снижения риска деменции следует спать от семи до восьми часов — не меньше и не больше. Их работу опубликовали в журнале PLOS One.

    Исследователи оценили работы, в которых участвовали почти 4,5 миллиона человек, их возраст начинался с 35 лет. Целью было выяснить, как сидячее положение, физактивность и продолжительность сна влияли на риск развития когнитивных расстройств.

    Анализ показал, что при сне менее семи часов риск деменции увеличился на 18%, а если спать дольше восьми часов — на 28%. Низкая физактивность и сидячий образ жизни продолжительностью от восьми часов в день вели к развитию слабоумия.

    «Регулярная физическая активность, меньше времени в сидячем положении и достаточный ночной сон — от семи до восьми часов — могут быть связаны со снижением риска деменции», — говорится в материале.

    Ранее клинический психолог Виктория Кондрашина рассказала, как избежать выгорания людям, ухаживающим за родителями с деменцией.

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