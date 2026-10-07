Раскрыта влияющая на риск деменции продолжительность сна

Ученые Йоркского университета в Канаде проанализировали результаты 69 исследований и выяснили, что для снижения риска деменции следует спать от семи до восьми часов — не меньше и не больше. Их работу опубликовали в журнале PLOS One .

Исследователи оценили работы, в которых участвовали почти 4,5 миллиона человек, их возраст начинался с 35 лет. Целью было выяснить, как сидячее положение, физактивность и продолжительность сна влияли на риск развития когнитивных расстройств.

Анализ показал, что при сне менее семи часов риск деменции увеличился на 18%, а если спать дольше восьми часов — на 28%. Низкая физактивность и сидячий образ жизни продолжительностью от восьми часов в день вели к развитию слабоумия.

«Регулярная физическая активность, меньше времени в сидячем положении и достаточный ночной сон — от семи до восьми часов — могут быть связаны со снижением риска деменции», — говорится в материале.

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