Пациенту в Москве впервые пересадили спинной мозг. Чем уникальна эта операция?

Специалисты московского Института скорой помощи имени Склифосовского вместе с китайскими коллегами провели первую в России операцию по трансплантации спинного мозга человеку. У пациента появился шанс избежать полной неподвижности. Как это событие повлияет на развитие медицины — в материале 360.ru.

Хирурги трудились 12 часов

С 1 сентября 2026 года трансплантацию спинного мозга, нервов, костных тканей и их фрагментов официально разрешили в России.

В августе 2025 года ученые Тель-Авивского университета создали метод трансплантации искусственно выращенного спинного мозга. Технологию разработали для восстановления двигательных функций парализованных пациентов. Эксперименты успешно провели на животных.

Его провели в Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Склифосовского в рамках столичного проекта по трансплантации верхних конечностей.

Московская медицина активно развивает международное сотрудничество, перенимает передовой мировой опыт и внедряет современные технологии. Эта операция стала одним из примеров такого взаимодействия — с участием китайских коллег и трансфера медицинских технологий.

Пациент чувствует себя хорошо. О том, удалась ли операция, судить пока рано, но у него точно появился шанс на восстановление. До операции ему грозил полный паралич.

В России пересадки органов осуществляются за счет государства, в том числе по полису ОМС. В 2025 году в стране провели около четырех тысяч операций по трансплантации, писало в мае РИА «Новости».

Вероятнее всего, во время московской операции использовались достижения клеточной терапии и тканевой биоинженерии, отметила в беседе с 360.ru реконструктивный хирург Аделина Алтыева. Она подтвердила, что у обездвиженных пациентов теперь появилась новая надежда.