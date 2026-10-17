Пациенту в Москве впервые пересадили спинной мозг. Чем уникальна эта операция?
Хирург Алтыева: пересадка спинного мозга подарит надежду парализованным
Специалисты московского Института скорой помощи имени Склифосовского вместе с китайскими коллегами провели первую в России операцию по трансплантации спинного мозга человеку. У пациента появился шанс избежать полной неподвижности. Как это событие повлияет на развитие медицины — в материале 360.ru.
Хирурги трудились 12 часов
В августе 2025 года ученые Тель-Авивского университета создали метод трансплантации искусственно выращенного спинного мозга. Технологию разработали для восстановления двигательных функций парализованных пациентов. Эксперименты успешно провели на животных.
С 1 сентября 2026 года трансплантацию спинного мозга, нервов, костных тканей и их фрагментов официально разрешили в России.
Первая операция по трансплантации спинного мозга человеку прошла в Москве. Хирургическое вмешательство длилось 12 часов.
Его провели в Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Склифосовского в рамках столичного проекта по трансплантации верхних конечностей.
Московская медицина активно развивает международное сотрудничество, перенимает передовой мировой опыт и внедряет современные технологии. Эта операция стала одним из примеров такого взаимодействия — с участием китайских коллег и трансфера медицинских технологий.
Сергей Собянин
мэр Москвы
Пациент чувствует себя хорошо. О том, удалась ли операция, судить пока рано, но у него точно появился шанс на восстановление. До операции ему грозил полный паралич.
В России пересадки органов осуществляются за счет государства, в том числе по полису ОМС. В 2025 году в стране провели около четырех тысяч операций по трансплантации, писало в мае РИА «Новости».
Вероятнее всего, во время московской операции использовались достижения клеточной терапии и тканевой биоинженерии, отметила в беседе с 360.ru реконструктивный хирург Аделина Алтыева. Она подтвердила, что у обездвиженных пациентов теперь появилась новая надежда.
В чем плюсы новой методики и кому она поможет
Клеточная терапия и тканевая биоинженерия позволяют использовать для трансплантации клетки самого пациента.
Например, из клеток крови можно получить стволовые клетки — «юные, еще незрелые» — и из них с помощью специальных растворов или стимуляторов вырастить нервные клетки и ввести человеку. Отторжения не будет, как и других побочных эффектов.
Это большой прорыв не только для пациентов, но и для тестирования лекарств. Мы можем производить такие микроорганы, на которых будут тестироваться лекарственные средства. Уже не понадобятся добровольцы, доноры.
Аделина Алтыева
кандидат медицинских наук, реконструктивный хирург, магистр по специальности «регенеративная биомедицина»
Методика по пересадке спинного мозга может применяться не только при травмах, но и при болезни Паркинсона и других нейродегенеративных процессах.
Клеточная терапия широко применяется и при онкологических заболеваниях.
Когда в организм внедряется биоинженерная конструкция, она также может постепенно выделять лекарственные средства или стимуляторы в орган, который необходимо запустить.
В чем сложность операций на спинном мозге
Одна из главных проблем повреждений в центральной нервной системе состоит в том, что нельзя просто сшить нервы между собой.
«На стыке двух нервных окончаний [при повреждении] формируется жесткий глиальный рубец. Нервное волокно работает как провод, по которому течет электрический ток. Рубец мешает прохождению нервного импульса», — объяснила Алтыева.
Если периферические нервы медленно, но все же восстанавливаются, то в спинном и головном мозге есть клетки, тормозящие регенерацию нервных окончаний.
Сейчас начинают использовать препараты, которые тормозят формирование рубцовой ткани.
Последние технологии должны открыть новые возможности для тысяч пациентов.