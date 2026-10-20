Педиатр объяснила, чем опасен низкий вес ребенка при рождении

Низкий вес ребенка при рождении редко является единственной проблемой. Чаще он свидетельствует о перенесенных внутриутробных заболеваниях, которые могут иметь последствия. Об этом 360.ru сообщила педиатр Юлия Сиверцова.

«Как правило, маленький вес часто связан либо с преждевременными родами, либо с задержкой внутриутробного развития плода из-за проблем с плацентой, инфекцией или хроническим заболеванием матери», — пояснила специалист.

По ее словам, в некоторых случаях речь идет о дефиците белка и других элементов, которые нужны для построения клеток головного мозга. У таких детей не исключаются хронические неврологические заболевания.

Подробнее о том, как низкий вес ребенка при рождении может сказаться на его дальнейшей учебе в школе, а также о том, как минимизировать последствия, читайте в нашей статье.