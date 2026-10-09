Эндокринолог назвала простой способ следить за питанием

В большинстве случаев причиной набора веса становится банальный энергетический дисбаланс. Как его соблюсти, в интервью 360.ru объяснила эндокринолог Воскресенской больницы Наталья Муравьева.

Она призвала каждого следить за объемом и временем приема пищи.

«Очень полезно в первое время вести дневник питания, в котором записывать все, что положили в рот. Иногда можно не обратить внимание на сладкие напитки или другие продукты, которые обладают высокой калорийностью», — сказала Муравьева.

Немаловажную роль играет и образ жизни, в том числе уровень физической активности. В неделю, по словам эндокринолога, нужно уделять ей 120 минут, то есть по 30–40 минут в день.

«Желательно иметь физическую нагрузку аэробную. Если нарушается баланс между поступлением энергии и ее тратой, все это запасается в жир, происходит набор веса», — обратила внимание собеседница 360.ru.

Муравьева также напомнила о пользе подсчета калорий и соотношения белков, жиров и углеводов.