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    Эндокринолог назвала простой способ следить за питанием

    Эндокринолог Муравьева: дневник питания поможет учитывать все съеденные калории

    Фото: РИА «Новости»

    В большинстве случаев причиной набора веса становится банальный энергетический дисбаланс. Как его соблюсти, в интервью 360.ru объяснила эндокринолог Воскресенской больницы Наталья Муравьева.

    Она призвала каждого следить за объемом и временем приема пищи.

    «Очень полезно в первое время вести дневник питания, в котором записывать все, что положили в рот. Иногда можно не обратить внимание на сладкие напитки или другие продукты, которые обладают высокой калорийностью», — сказала Муравьева.

    Немаловажную роль играет и образ жизни, в том числе уровень физической активности. В неделю, по словам эндокринолога, нужно уделять ей 120 минут, то есть по 30–40 минут в день.

    «Желательно иметь физическую нагрузку аэробную. Если нарушается баланс между поступлением энергии и ее тратой, все это запасается в жир, происходит набор веса», — обратила внимание собеседница 360.ru.

    Муравьева также напомнила о пользе подсчета калорий и соотношения белков, жиров и углеводов.

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