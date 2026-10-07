Психиатр назвал частые причины бессонницы

От бессонницы чаще других страдают люди с тревожными расстройствами. Об этом психиатр Василий Шуров рассказал NEWS.ru .

«Бессонница — постоянный спутник психических проблем. Чаще всего она возникает у людей с тревожными расстройствами. У многих панические атаки начинаются вечером. Человек полночи может думать о тревожном», — сказал врач.

Шуров также отметил, что трудно заснуть также пациентам в состоянии депрессии. При посттравматическом стрессовом расстройстве ночной отдых нарушают кошмары, связанные с пережитой травмой, поэтому человек может даже опасаться сна.

В период мании, по словам психиатра, пациентам с биполярным расстройством хватает двух-трех часов, чтобы выспаться. После этого они чувствуют прилив энергии.

Ранее ученые Йоркского университета проанализировали данные 69 исследований и пришли к выводу, что сон продолжительностью от семи до восьми часов снижает риск развития деменции.