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    Врач Чиркова сравнила просмотр коротких видео перед сном с зависимостью

    Заведующая центром общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской больницы Ольга Чиркова предупредила о вреде листания соцсетей перед сном. Она назвала эту привычку серьезной проблемой, сообщает Радио1.

    Чиркова сравнила просмотр коротких клипов с наркоманией. По ее словам, человек постоянно стимулирует себя ради удовольствия и не может остановиться. Врач назвала этот механизм серотониновой петлей.

    Она пояснила, что экран вызывает возбуждение, нарушает выработку мелатонина и сон, пишет VSE42.RU.

    По мнению специалиста, даже просмотр новостной ленты с удовольствием не делает эту привычку безобидной.

    Чиркова посоветовала отказаться от экранов на ночь и читать книгу, чтобы быстрее заснуть. Она подчеркнула, что для изменения привычки нужны сила воли и осознанное отношение к здоровью. Результатом, по ее словам, станут нормальный сон, ясная голова и больше времени на важные дела.

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