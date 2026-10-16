Врач Чиркова сравнила просмотр коротких видео перед сном с зависимостью

Заведующая центром общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской больницы Ольга Чиркова предупредила о вреде листания соцсетей перед сном. Она назвала эту привычку серьезной проблемой, сообщает Радио1 .

Чиркова сравнила просмотр коротких клипов с наркоманией. По ее словам, человек постоянно стимулирует себя ради удовольствия и не может остановиться. Врач назвала этот механизм серотониновой петлей.

Она пояснила, что экран вызывает возбуждение, нарушает выработку мелатонина и сон, пишет VSE42.RU.

По мнению специалиста, даже просмотр новостной ленты с удовольствием не делает эту привычку безобидной.

Чиркова посоветовала отказаться от экранов на ночь и читать книгу, чтобы быстрее заснуть. Она подчеркнула, что для изменения привычки нужны сила воли и осознанное отношение к здоровью. Результатом, по ее словам, станут нормальный сон, ясная голова и больше времени на важные дела.