Врач объяснил, почему нельзя заболеть из-за прививки от гриппа

Врач Артеменко: в вакцинах от гриппа — убитые штаммы, не вызывающие болезнь

Прививаться от гриппа необходимо каждый год, а заболеть именно из-за вакцины попросту невозможно. На это в интервью 360.ru указал главный специалист, эксперт отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора Московской области Евгений Артеменко.

«От вакцины заболеть невозможно. Она содержит в себе инактивированные, то есть убитые штаммы, которые не вызывают болезнь», — подчеркнул он.

Тем не менее человек в период формирования иммунитета может встретиться с носителем другой респираторной вирусной инфекции и заболеть именно ей.

«Также возможно такое, что в момент вакцинации человек уже находился в стадии болезни, но без проявления. То есть он пришел больным [на вакцинацию]. Для этого перед ней пациента обязательно обязательно должен осмотреть врач, который принимает решение о возможности введения вакцины», — объяснил эпидемиолог.

Артеменко отметил, что грипп изменчив, мутирует, у него множество возбудителей. Ежегодно ВОЗ выпускает рекомендации о том, какие штаммы включить в вакцины в предстоящий эпидсезон.

«В связи с изменчивостью каждый год вакцина меняется, и ежегодно формируется этот иммунитет примерно от полугода до двенадцати месяцев», — подчеркнул он.

Организм привитого человека, по словам врача, лучше подготовлен к встрече с другими вариантами вируса.