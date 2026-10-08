Репродуктолог назвал предельный возраст для беременности и родов без рисков

Репродуктолог Милютина: после 45 лет риски для беременности и родов вырастают

Беременность после 45 лет требует особенно внимательного отношения к здоровью женщины. Об этом в беседе с ведущим 360.ru Дмитрием Степанищевым заявила акушер-гинеколог, репродуктолог клинического госпиталя «МД Групп», кандидат медицинских наук Мария Милютина.

Она пояснила, что врачи, принимающие беременных старше 45 лет, прежде всего оценивают состояние сердечно-сосудистой и нервной систем будущей матери, а также учитывают хронические заболевания, накопившиеся с возрастом.

«Мы смотрим, — насколько женщина может, насколько она останется целой, невредимой, бодрой, молодой матерью и чтобы это не привело к тяжелым последствиям. Потому что, к сожалению, тяжелых осложнений тоже очень много», — заявила Милютина.

Репродуктолог подчеркнула, что с возрастом повышается риск гестоза, сопровождающийся высоким давлением, отеками и появлением белка в моче.

Еще одна проблема связана с яйцеклетками. По словам репродуктолога, при тестировании эмбрионов в программе ЭКО у женщины в 45 лет хромосомную патологию выявляют в 95–99% случаев.

«Мы можем получить эмбрионы, но не найти здорового», — объяснила врач.

Милютина добавила, что способ обойти возрастные ограничения, чтобы стать мамой есть. Для этого необходимо заранее заморозить яйцеклетки. Вероятность хромосомных нарушений в таком случае зависит от возраста женщины на момент получения яйцеклеток, а при использовании донорских ооцитов — от возраста донора.

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