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    Названы две причины, мешающие похудеть при низкокалорийном рационе

    Врач Чепыгова: срывы из-за жестких диет и адаптация организма мешают снижать вес

    Фото: РИА «Новости»

    Человек может перейти на низкокалорийный рацион, но и при этом не похудеть. Снижению веса могут препятствовать такие факторы, как срывы из-за жестких диет и адаптация организма к уменьшению калорийности, рассказала ТАСС младший научный сотрудник РГНКЦ Пироговского университета, врач-эндокринолог Кристина Чепыгова.

    Она объяснила, что человек может питаться небольшими порциями, но при этом получать достаточно калорий. Те же 100 граммов семечек или печени трески могут содержать около 600 килокалорий, а халвы — более 500.

    «Еще одна частая проблема — жесткие диеты. Чем дольше человек себя сильно ограничивает, тем выше вероятность срыва и последующего переедания. В итоге дефицит калорий, который создавался несколько дней, может быстро компенсироваться», — предупредила врач.

    Также она отметила, что организм может адаптироваться к снижению калорийности и расходовать энергию экономнее. Это происходит, если человек сначала похудел, потом снова набрал вес и затем опять похудел, причем такой цикл многократно повторяется.

    Ранее специалисты системы «Масс Дженерал Бригам» сообщили, что регулярное включение фруктов, овощей, цельных злаков и бобовых в рацион помогает нормализовать вес и снизить давление в течение нескольких лет.

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