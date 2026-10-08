Названы две причины, мешающие похудеть при низкокалорийном рационе

Человек может перейти на низкокалорийный рацион, но и при этом не похудеть. Снижению веса могут препятствовать такие факторы, как срывы из-за жестких диет и адаптация организма к уменьшению калорийности, рассказала ТАСС младший научный сотрудник РГНКЦ Пироговского университета, врач-эндокринолог Кристина Чепыгова.

Она объяснила, что человек может питаться небольшими порциями, но при этом получать достаточно калорий. Те же 100 граммов семечек или печени трески могут содержать около 600 килокалорий, а халвы — более 500.

«Еще одна частая проблема — жесткие диеты. Чем дольше человек себя сильно ограничивает, тем выше вероятность срыва и последующего переедания. В итоге дефицит калорий, который создавался несколько дней, может быстро компенсироваться», — предупредила врач.

Также она отметила, что организм может адаптироваться к снижению калорийности и расходовать энергию экономнее. Это происходит, если человек сначала похудел, потом снова набрал вес и затем опять похудел, причем такой цикл многократно повторяется.

Ранее специалисты системы «Масс Дженерал Бригам» сообщили, что регулярное включение фруктов, овощей, цельных злаков и бобовых в рацион помогает нормализовать вес и снизить давление в течение нескольких лет.