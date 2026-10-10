Эндокринолог Муравьева связала бессонницу и апноэ с набором веса

Нарушение режима сна и апноэ напрямую связаны с развитием ожирения. Об этом в интервью 360.ru заявила эндокринолог Воскресенской больницы Наталья Муравьева.

«Есть исследования, что люди, которые страдают бессонницей, страдают и ожирением, потому что ночью едят», — подчеркнула она.

Муравьева пояснила, что люди с выраженным ожирением также часто сталкиваются с синдромом ночного апноэ — кратковременными остановками дыхания во сне. Возникающая гипоксия приводит к бессоннице и ночным пробуждениям.

Дефицит сна и поздний отход ко сну повышают риск переедания. Кроме того, пациенты с апноэ днем страдают от сонливости и могут засыпать в неожиданных местах, что серьезно ухудшает качество жизни.