Врач Богомолова объяснила, почему ОРВИ может протекать без температуры

Отсутствие высокой температуры при ОРВИ само по себе не говорит о слабом иммунитете. Об этом рассказала врач-терапевт Дарья Богомолова, сообщает RT .

Температура — лишь один из защитных механизмов организма, пояснила Богомолова. У взрослых респираторные инфекции нередко протекают без лихорадки. Температура может оставаться нормальной даже при гриппе.

По словам врача, течение болезни зависит от возбудителя, возраста человека, сопутствующих заболеваний и особенностей иммунного ответа.

Поводом обратиться к терапевту могут стать необычно частые или тяжелые инфекции и осложнения. Среди тревожных признаков Богомолова назвала более двух случаев бактериальной пневмонии за год, повторяющиеся абсцессы и кандидоз полости рта. Она также посоветовала обратиться к врачу при необъяснимой потере веса, сильной ночной потливости или увеличении лимфатических узлов.