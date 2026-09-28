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    Врач Богомолова объяснила, почему ОРВИ может протекать без температуры

    Терапевт Богомолова: частые тяжелые инфекции требуют внимания врача

    Отсутствие высокой температуры при ОРВИ само по себе не говорит о слабом иммунитете. Об этом рассказала врач-терапевт Дарья Богомолова, сообщает RT.

    Температура — лишь один из защитных механизмов организма, пояснила Богомолова. У взрослых респираторные инфекции нередко протекают без лихорадки. Температура может оставаться нормальной даже при гриппе.

    По словам врача, течение болезни зависит от возбудителя, возраста человека, сопутствующих заболеваний и особенностей иммунного ответа.

    Поводом обратиться к терапевту могут стать необычно частые или тяжелые инфекции и осложнения. Среди тревожных признаков Богомолова назвала более двух случаев бактериальной пневмонии за год, повторяющиеся абсцессы и кандидоз полости рта. Она также посоветовала обратиться к врачу при необъяснимой потере веса, сильной ночной потливости или увеличении лимфатических узлов.

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