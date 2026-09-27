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    В России обновили стандарт медпомощи при лечении депрессии у взрослых

    Минздрав в список методов лечения депрессии у взрослых включил электропунктуру

    Минздрав обновил стандарт лечения депрессии у взрослых, расширив список немедикаментозных методов профилактики и лечения, включив в него электропунктуру и электронейростимуляцию головного мозга. Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

    «Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации: электропунктура; <…>; электронейростимуляция головного мозга; <…> ультрафильтрация крови», — говорится в тексте документа.

    Кроме того, среди методов значится гипоксивоздействие и низкоинтенсивная лазеротерапия (внутривеннное облучение крови).

    При этом в новом стандарте исключили ряд препаратов, ранее используемых при лечении депрессии. Речь идет о производных фенотиазина — промазине и тиоридазине, а также хлорпротиксене, оланзапине и имипрамине.

    Ранее врач-психиатр Надежда Соловьева сообщила, что электросудорожную терапию и плазмаферез признали эффективными при лечении депрессии.

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