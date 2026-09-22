Кардиолог предупредил о риске ухудшения зрения при гипертонии

Длительное повышение артериального давления может постепенно ухудшать зрение, даже если человек не замечает выраженных симптомов. Об этом рассказала кардиолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге, кандидат медицинских наук Валентина Байдина в беседе с Lenta.ru.

Байдина объяснила, что изменения могут накапливаться постепенно, поэтому человек долго не связывает их со своим артериальным давлением и не обращается за помощью.

«При гипертонии происходит сужение сосудов глазного дна, из-за чего со временем может прогрессирующе снижаться зрение. Субъективно для человека это может вообще никак не проявляться, кроме постепенного ухудшения зрительной функции», — сказала она.

Врач рекомендовала обратить внимание на необычные ощущения со стороны глаз. Поводом для проверки может стать жжение в глазах, постоянная сухость слизистых, кратковременные зрительные помехи в виде плавающих точек или темных областей, а также ощущение давления в глазницах.

При повторении таких признаков Байдина рекомендовала обратиться к терапевту или кардиологу, а также записаться на прием к офтальмологу. Комплексная проверка поможет оценить состояние сосудов, выявить возможные изменения на раннем этапе и уточнить дальнейшую тактику наблюдения.

При регулярном повторении таких симптомов врач рекомендовала обратиться к терапевту или кардиологу и пройти обследование у офтальмолога.