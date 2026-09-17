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    Врач объяснил, почему простуду опасно переносить на ногах

    Терапевт Водовозов: ОРВИ на ногах может привести к осложнениям

    Pogiba Alexandra/news.ru
    Фото: Pogiba Alexandra/news.ru/www.globallookpress.com

    Переносить ОРВИ на ногах не стоит даже при отсутствии высокой температуры. Некоторые вирусы способны поражать не только дыхательные пути, но и сердечную мышцу. Об этом 360.ru рассказал врач-терапевт высшей категории, научный журналист Алексей Водовозов.

    «Осложнения могут быть при любой простуде независимо от того, каким набором симптомов она сопровождается. Организм в любом случае испытывает дополнительную нагрузку», — объяснил специалист.

    По словам Водовозова, вирус не обязательно остается в дыхательных путях и в некоторых случаях может проникнуть в миокард.

    «Если мы этому будем способствовать — ходить на работу, заниматься физической нагрузкой, — то не исключено, что вирус может в том числе добраться и до других клеток, где его нам видеть нежелательно», — добавил терапевт.

    Почему ОРВИ может протекать без жара, появился ли новый вирус и как лечить такую простуду — читайте в нашей статье.