Врач объяснил, почему простуду опасно переносить на ногах

Терапевт Водовозов: ОРВИ на ногах может привести к осложнениям

Переносить ОРВИ на ногах не стоит даже при отсутствии высокой температуры. Некоторые вирусы способны поражать не только дыхательные пути, но и сердечную мышцу. Об этом 360.ru рассказал врач-терапевт высшей категории, научный журналист Алексей Водовозов.

«Осложнения могут быть при любой простуде независимо от того, каким набором симптомов она сопровождается. Организм в любом случае испытывает дополнительную нагрузку», — объяснил специалист.

По словам Водовозова, вирус не обязательно остается в дыхательных путях и в некоторых случаях может проникнуть в миокард.

«Если мы этому будем способствовать — ходить на работу, заниматься физической нагрузкой, — то не исключено, что вирус может в том числе добраться и до других клеток, где его нам видеть нежелательно», — добавил терапевт.

Почему ОРВИ может протекать без жара, появился ли новый вирус и как лечить такую простуду — читайте в нашей статье.