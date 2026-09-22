Врач раскрыл, может ли холод спровоцировать ОРВИ

Врач Ермолаева: человек при переохлаждении заболеет ОРВИ, если вирус в организме

Сам по себе холод не приведет к ОРВИ, но переохлаждение ослабит сопротивляемость иммунной системы к инфекциям. Заболевание вызывают попавшие в организм патогенные микроорганизмы, вирусы или бактерии, пояснила ТАСС инфекционист, сотрудник Института медицины и медтехнологий Новосибирского государственного университета, замдиректора НИИ туберкулеза Юлия Ермолаева.

«Переохлаждение может повысить риск заражения, если вирус уже попал в организм. При охлаждении сужаются сосуды в носу, снижается кровоток и замедляется работа местного иммунитета (мукоцилиарный клиренс, фагоцитоз)», — сказала она.

Врач отметила, что если человек уже является носителем вируса, то при переохлаждении могут развиться симптомы простуды.

Ранее врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов предупредил, что нельзя переносить ОРВИ на ногах даже при отсутствии высокой температуры. Инфекция может дать осложнения на миокард.