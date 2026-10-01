Врач Бабенко назвала причины жировой болезни печени у непьющих

Врач-терапевт Красногорской клинической больницы Алина Бабенко назвала восемь факторов, связанных с жировой болезнью печени у людей, которые не употребляют алкоголь, сообщает NEWS.ru .

Сегодня заболевание называют метаболически ассоциированной стеатозной болезнью печени. Раньше использовали термин «неалкогольная жировая болезнь печени». Накопление жира в органе может со временем привести к воспалению, фиброзу, а в отдельных случаях — к циррозу.

Среди факторов риска Бабенко назвала скопление жира в области живота, снижение чувствительности тканей к инсулину, диабет второго типа и нарушения жирового обмена. Значение имеют также малоподвижность и постоянный избыток калорий. Сладкие напитки, частые перекусы и продукты с высокой степенью переработки могут способствовать нарушениям обмена веществ.

Еще два фактора — риск стеатоза при нормальном весе и возрастные изменения, в том числе гормональная перестройка, пишет kp.ru.

У людей без лишнего веса роль могут играть распределение жировой ткани и наследственность. Болезнь нередко обнаруживают случайно: нормальные показатели печеночных ферментов не всегда исключают ее. При выявлении стеатоза врач рекомендует оценивать причины заболевания и риск фиброза.