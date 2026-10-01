360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Пик активности клещей в России продлился из-за аномально теплой осени

    Фото: РИА «Новости»

    Период активности клещей этой осенью длится дольше обычного, причиной стала аномально теплая погода. Об этом РИА «Новости» рассказала заместитель директора Института естественных наук Балтийского федерального университета (БФУ) имени Канта Евгения Калинина.

    «В России осенний пик активности клещей продлевается аномально теплой погодой до устойчивых заморозков, при этом главную опасность представляют микроскопические нимфы и трудно различимые самцы, а зараженность боррелиями в отдельных регионах достигает 35%», — отметила Калинина.

    По словам специалиста, в Калининградской области активность европейского лесного клеща сохраняется при температуре от +8 до +18 градусов, прекращается она лишь при устойчивых заморозках. Калинина отметила, что люди часто забывают об осеннем пике активности клещей и обращаются к врачу слишком поздно.

    Из-за аномального тепла в Сургуте расплодились мошки. Они летают тучами и оседают на одежде и предметах.

    Читайте также

    Россиянам перечислили болевые точки, которыми пользуются мошенники

    Время ожидания в очереди к мощам святителя Спиридона в 8:00 составило 6,5 часа

    Безымянному проливу в Арктике присвоили имя писателя-мариниста Виктора Конецкого

    В МВД назвали простой способ не стать жертвой телефонных мошенников

    Лантратова рассказала о новой ежегодной выплате для родителей

    Дайверы нашли шкатулку с украшениями, пролежавшую 86 лет на дне Ладоги

    dbn/imageBROKER.com

    Деснице святителя Спиридона в Москве за пять дней поклонились 259,1 тысячи человек

    Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Россияне назвали лучший возраст для смены профессии

    Россиянам рассказали, какие привычки негативно влияют на сон

    В Москве для нуждающихся в заботе мужчин появилась услуга «няни»

    Chris Robbins/moodboard

    Стало известно, когда придут заморозки в Московский регион

    Стало известно, где похоронят легендарного джазмена Козлова