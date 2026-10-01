Пик активности клещей в России продлился из-за аномально теплой осени

Период активности клещей этой осенью длится дольше обычного, причиной стала аномально теплая погода. Об этом РИА «Новости» рассказала заместитель директора Института естественных наук Балтийского федерального университета (БФУ) имени Канта Евгения Калинина.

«В России осенний пик активности клещей продлевается аномально теплой погодой до устойчивых заморозков, при этом главную опасность представляют микроскопические нимфы и трудно различимые самцы, а зараженность боррелиями в отдельных регионах достигает 35%», — отметила Калинина.

По словам специалиста, в Калининградской области активность европейского лесного клеща сохраняется при температуре от +8 до +18 градусов, прекращается она лишь при устойчивых заморозках. Калинина отметила, что люди часто забывают об осеннем пике активности клещей и обращаются к врачу слишком поздно.

Из-за аномального тепла в Сургуте расплодились мошки. Они летают тучами и оседают на одежде и предметах.