Ученый предупредил о риске новой пандемии

Распространение подтипа вируса гриппа А, вызывающего птичий грипп, в будущем может привести к появлению заболевания, способного вызвать новую пандемию. Об этом заявил исполняющий обязанности заведующего отделом Центра вирусологии «Вектор» Андрей Рудометов, его слова привел ТАСС .

Специалист напомнил, что вирус циркулирует по всему миру. При этом все чаще появляются случаи заражения среди млекопитающих, что вызывает дополнительное внимание ученых.

«Многие исследователи считают, что данный подтип вызовет болезнь X, способную, в свою очередь, вызвать новую пандемию», — сказал Рудометов.

Он отдельно отметил вспышку птичьего гриппа среди крупного рогатого скота в США. По словам ученого, Всемирная организация здравоохранения рекомендует заниматься разработкой вакцин против этого вируса.

Ранее россиянам объяснили, как распознать птичий грипп у человека.