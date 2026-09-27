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    Подмосковный врач предостерегла родителей от поиска диагноза с ИИ

    Замдиректора НИКИ детства Пак: родителям не стоит ставить ребенку диагноз с ИИ

    Фото: РИА «Новости»

    Современные родители иногда грешат тем, что пытаются поставить диагноз своему ребенку при помощи нейросетей. Доктор медицинских наук, заместитель директора института по клинико-организационной работе Лолита Пак в интервью 360.ru обратила внимание, что относиться к полученной таким образом информации однозначно нельзя.

    «Буквально недавно у нас был пациент, папа которого посредством искусственного интеллекта поставил диагноз», — рассказала она.

    Пак добавила, что врачи и раньше сталкивались с тем, что родители пытались что-то диагностировать своим детям при помощи полученных в Сети данных.

    «Приходилось с большим терпением объяснять, что это не совсем так, что не все так однозначно. Ведь мы не знаем, какого качества ресурс в интернете попался мамам и папам наших детей», — объяснила специалист.

    Полное интервью с Лолитой Пак смотрите на всех площадках 360.ru.

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