В Петербурге пять человек попали в больницу с подозрением на оспу обезьян

Пять человек госпитализировали в Санкт-Петербурге с подозрением на оспу обезьян. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по региону.

«В связи с получением информации о возможном случае заболевания оспой обезьян специалисты <…> незамедлительно начали санитарно-эпидемиологическое расследование. <…> Госпитализированы и находятся под медицинским наблюдением пять человек», — сообщили в ведомстве.

Специалисты Роспотребнадзора выдали предписание для проведения дезинфекции. Ведомство выявляет лиц, контактировавших с заболевшими. В городе организовали противоэпидемические мероприятия.

В инфекционной больнице Домодедова вылечили 27-летнего мужчину с оспой обезьян. Лечение заняло 12 дней.