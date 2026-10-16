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    В Петербурге пять человек попали в больницу с подозрением на оспу обезьян

    Фото: РИА «Новости»

    Пять человек госпитализировали в Санкт-Петербурге с подозрением на оспу обезьян. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по региону.

    «В связи с получением информации о возможном случае заболевания оспой обезьян специалисты <…> незамедлительно начали санитарно-эпидемиологическое расследование. <…> Госпитализированы и находятся под медицинским наблюдением пять человек», — сообщили в ведомстве.

    Специалисты Роспотребнадзора выдали предписание для проведения дезинфекции. Ведомство выявляет лиц, контактировавших с заболевшими. В городе организовали противоэпидемические мероприятия.

    В инфекционной больнице Домодедова вылечили 27-летнего мужчину с оспой обезьян. Лечение заняло 12 дней.

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