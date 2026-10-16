Врачи в Приморье спасли пациента с вросшим зубным протезом в бронхе

Специалисты краевой клинической больницы № 2 помогли 43-летнему жителю Приморья, который почти пять лет жил с зубным протезом в бронхе. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения.

«Со слов самого пациента, он знал, что в его дыхательные пути попал инородный предмет, однако боялся обращаться к врачам за специализированной помощью», — заявили в сообщении.

На протяжении нескольких лет состояние пациента ухудшалось: участились простуды, появилась тяжесть в груди. Мужчина не раз лечился амбулаторно с диагнозом «бронхит», однако выявить настоящую причину не получалось — он не сообщал об аспирации. Положение ухудшилось, когда началась пневмония.

После обследования медики подтвердили диагноз — «инородное тело». По словам врача-эндоскописта Владимира Егупова, протез плотно врос в промежуточный бронх и полностью покрылся грануляционной тканью. Больного положили в стационар и извлекли инородный предмет.

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