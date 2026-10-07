Мужчину с оспой обезьян вылечили в больнице в Домодедове за 12 дней

В инфекционном отделении Домодедовской больницы врачи поставили на ноги 27-летнего мужчину с оспой обезьян. Как сообщили в медицинском учреждении, пациент полностью выздоровел за 12 дней.

Мужчина поступил с типичной симптоматикой: повышением температуры до 38 градусов и характерной сыпью по всему телу.

«Это не первый случай оспы обезьян, который мы лечим», — отметила заведующая инфекционным отделением Ирина Шилкина.

По ее словам, первые пациенты с этим вирусом поступили еще в 2022 году, после того как Всемирная организация здравоохранения объявила о риске его выхода за пределы Африканского континента.

Клиническая картина болезни напоминает ветряную оспу, но имеет свои особенности. Для нее характерны более крупные везикулярные высыпания и контактно-бытовой путь передачи через инфицированные предметы. Пациенты жалуются на высокую температуру (до 40 градусов) и головную боль. Без терапии болезнь длится около трех недель, при правильном подходе прогноз остается благоприятным.

Ирина Шилкина подчеркнула, что специфического препарата против вируса не существует. Терапия носит поддерживающий характер: проводится инфузионная терапия, а при осложнениях на другие органы назначается курс антибиотиков.

Несмотря на риск тяжелого течения у людей с хроническими патологиями, в большинстве случаев наступает полное выздоровление.

Специалисты напоминают, что соблюдение правил личной гигиены и своевременное обращение к врачу позволяют противостоять даже самым редким инфекциям.