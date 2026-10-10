Сегодня 04:00 Болезнь грязных рук, передающаяся половым путем. Как распознать шигеллез Фото: изображение сгенерировано ИИ/360.ru Здоровье

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Обычная кишечная инфекция в США обзавелась опасной особенностью: она стала чаще передаваться половым путем и хуже поддаваться лечению. Генетики посчитали, что болезнь вскоре может стать практически неизлечимой. Что такое шигеллез, кто в зоне риска и почему антибиотики перестают помогать, разбирался 360.ru.

Вспышка в США По оценке The Economic Times, в США ежегодно заражались шигеллезом около 450 тысяч человек. Часть заболевших могла не обращаться за медицинской помощью, поэтому реальное число случаев даже выше официальной статистики. В 2026 году CDC сообщил о новых заражениях. Уже в январе совокупно по всем штатам зафиксировали 988 случаев. В сентябрьской сводке ведомство указало 120 случаев за неделю. Отдельный анализ показал, что среди 16 788 образцов шигелл, собранных с 2011 по 2023 год и проверенных на устойчивость, 510 не реагировали сразу на пять антибиотиков. В 2022 и 2023 годах выявили более 84% таких образцов. Тогда из 258 пациентов 97 оказались в больницах.

Фото: изображение сгенерировано ИИ/360.ru

Как проявляется шигеллез Напугавший весь мир шигеллез хорошо знаком многим россиянам под простым названием «дизентерия». Так эту острую кишечную инфекцию называют в клинической практике. Вызывают болезнь бактерии рода Shigella. Впрочем, она имеет и свои разновидности. Первыми признаками развития шигеллеза становятся диарея, боль и спазмы в животе, жар и рвота. Иногда в стуле появляются кровь или слизь.

Интересно Шигеллы легко передаются: для заражения может хватить примерно 10 бактерий.

Обычно возбудители попадают в организм через рот, то есть фекально-оральным путем. Например, с загрязненной пищей или водой, а также через немытые руки. Поэтому инфекция нередко распространяется среди маленьких детей, в том числе в детских садах.

Фото: РИА «Новости»

Шигеллез стал чаще передаваться половым путем На рубеже XX и XXI веков ученые стали чаще сообщать о передаче бактерий шигеллеза при сексуальных контактах. Они попадали в рот при соприкосновении с частицами фекалий зараженного человека, в том числе во время различных форм полового акта, писал ScienceAlert. Исследование британских ученых показало, что с 2015 по 2020 год распространение шигелл половым путем росло на 15% быстрее год к году, чем передача через пищу или среди детей. По данным The Economic Times, более 70% штаммов, связанных с сексуальной передачей, были устойчивы как минимум к одному антибиотику. Точно оценить число таких заражений было сложно: пациенты зачастую не знали, что шигеллез способен передаваться во время секса, а врачи не спрашивали их об этом.

Фото: изображение сгенерировано ИИ/360.ru

Кто может заразиться шигеллезом Подхватить бактерии рода Shigella может любой человек. Однако чаще инфекцию выявляют у детей младше пяти лет, путешественников и людей, живших в условиях антисанитарии. К отдельной группе риска отнесли мужчин, практикующих нетрадиционные сексуальные контакты*. В некоторых ЛГБТ*-сообществах шигеллез стал встречаться регулярно, отметил ScienceAlert. По данным CDC, среди пациентов, у которых выявили устойчивые штаммы инфекции, почти 96% оказались взрослыми. Мужчины составили 86,2% этой группы, а медианный возраст пациентов достиг 41 года.

Фото: РИА «Новости»

Как появились устойчивые штаммы дизентерии К штаммам с широкой лекарственной устойчивостью ученые отнесли бактерии, которые не реагировали сразу на пять антибиотиков: ампициллин, азитромицин, цефтриаксон, ципрофлоксацин и триметоприм-сульфаметоксазол. Доля таких образцов выросла с нуля в 2011–2015 годах до 8,5% в 2023-м. «За последнее десятилетие <…> это заболевание из относительно поддающегося лечению с помощью готовых препаратов превратилось в практически неизлечимое», — сказала генетик Кейт Бейкер из Кембриджского университета в комментарии газете New York Post. Ученые также изучили возможные причины роста устойчивости. Одна из гипотез — так называемая сопутствующая резистентность: антибиотик, назначенный против одного возбудителя, мог повлиять на другие бактерии в организме и создать условия для распространения их устойчивых вариантов.

Фото: изображение сгенерировано ИИ/360.ru