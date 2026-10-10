Болезнь грязных рук, передающаяся половым путем. Как распознать шигеллез
Обычная кишечная инфекция в США обзавелась опасной особенностью: она стала чаще передаваться половым путем и хуже поддаваться лечению. Генетики посчитали, что болезнь вскоре может стать практически неизлечимой. Что такое шигеллез, кто в зоне риска и почему антибиотики перестают помогать, разбирался 360.ru.
Вспышка в США
По оценке The Economic Times, в США ежегодно заражались шигеллезом около 450 тысяч человек. Часть заболевших могла не обращаться за медицинской помощью, поэтому реальное число случаев даже выше официальной статистики.
В 2026 году CDC сообщил о новых заражениях. Уже в январе совокупно по всем штатам зафиксировали 988 случаев. В сентябрьской сводке ведомство указало 120 случаев за неделю.
Отдельный анализ показал, что среди 16 788 образцов шигелл, собранных с 2011 по 2023 год и проверенных на устойчивость, 510 не реагировали сразу на пять антибиотиков. В 2022 и 2023 годах выявили более 84% таких образцов. Тогда из 258 пациентов 97 оказались в больницах.
Как проявляется шигеллез
Напугавший весь мир шигеллез хорошо знаком многим россиянам под простым названием «дизентерия». Так эту острую кишечную инфекцию называют в клинической практике. Вызывают болезнь бактерии рода Shigella. Впрочем, она имеет и свои разновидности.
Первыми признаками развития шигеллеза становятся диарея, боль и спазмы в животе, жар и рвота. Иногда в стуле появляются кровь или слизь.
Интересно
Шигеллы легко передаются: для заражения может хватить примерно 10 бактерий.
Обычно возбудители попадают в организм через рот, то есть фекально-оральным путем. Например, с загрязненной пищей или водой, а также через немытые руки. Поэтому инфекция нередко распространяется среди маленьких детей, в том числе в детских садах.
Шигеллез стал чаще передаваться половым путем
На рубеже XX и XXI веков ученые стали чаще сообщать о передаче бактерий шигеллеза при сексуальных контактах. Они попадали в рот при соприкосновении с частицами фекалий зараженного человека, в том числе во время различных форм полового акта, писал ScienceAlert.
Исследование британских ученых показало, что с 2015 по 2020 год распространение шигелл половым путем росло на 15% быстрее год к году, чем передача через пищу или среди детей. По данным The Economic Times, более 70% штаммов, связанных с сексуальной передачей, были устойчивы как минимум к одному антибиотику.
Точно оценить число таких заражений было сложно: пациенты зачастую не знали, что шигеллез способен передаваться во время секса, а врачи не спрашивали их об этом.
Кто может заразиться шигеллезом
Подхватить бактерии рода Shigella может любой человек. Однако чаще инфекцию выявляют у детей младше пяти лет, путешественников и людей, живших в условиях антисанитарии. К отдельной группе риска отнесли мужчин, практикующих нетрадиционные сексуальные контакты*. В некоторых ЛГБТ*-сообществах шигеллез стал встречаться регулярно, отметил ScienceAlert.
По данным CDC, среди пациентов, у которых выявили устойчивые штаммы инфекции, почти 96% оказались взрослыми. Мужчины составили 86,2% этой группы, а медианный возраст пациентов достиг 41 года.
Как появились устойчивые штаммы дизентерии
К штаммам с широкой лекарственной устойчивостью ученые отнесли бактерии, которые не реагировали сразу на пять антибиотиков: ампициллин, азитромицин, цефтриаксон, ципрофлоксацин и триметоприм-сульфаметоксазол. Доля таких образцов выросла с нуля в 2011–2015 годах до 8,5% в 2023-м.
«За последнее десятилетие <…> это заболевание из относительно поддающегося лечению с помощью готовых препаратов превратилось в практически неизлечимое», — сказала генетик Кейт Бейкер из Кембриджского университета в комментарии газете New York Post.
Ученые также изучили возможные причины роста устойчивости. Одна из гипотез — так называемая сопутствующая резистентность: антибиотик, назначенный против одного возбудителя, мог повлиять на другие бактерии в организме и создать условия для распространения их устойчивых вариантов.
Ситуация в России. Как не заразиться шигеллезом
В России, по данным Роспотребнадзора, в 2024 году заболеваемость дизентерией составила 3,13 случая на 100 тысяч человек. Эти сведения затронули дизентерию в целом: специалисты не уточнили, сколько случаев могло быть связано с передачей половым путем или устойчивыми к антибиотикам штаммами.
В 2026 году официальные источники не сообщали об аномальном росте заболеваемости шигеллезом на территории страны или отдельных случаях, выходящих за рамки обычной эпидемической ситуации.
Для профилактики заражения дизентерией специалисты рекомендовали тщательно мыть руки, избегать употребления непроверенных продуктов или воды. Кроме того, в СDC посоветовали внимательно следить за гигиеной интимных участков тела и использовать барьерные средства контрацепции при половых контактах. Также стоит воздержаться от интимных отношений с человеком, у которого была диарея в течение последних двух недель.
И российские, и американские медики напомнили: при первых симптомах или подозрении в заражении следует немедленно обратиться к врачу.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.