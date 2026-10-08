Репродуктолог объяснил феномен материнства после 50 лет

Репродуктолог Милютина: родить с ЭКО возможно даже через 10 лет после менопаузы

ЭКО позволяет женщине выносить ребенка даже спустя 10 лет после менопаузы. Об этом ведущему 360.ru Дмитрию Степанищеву рассказала акушер-гинеколог, репродуктолог клинического госпиталя «МД Групп», кандидат медицинских наук Мария Милютина.

Она пояснила, что матка стареет значительно медленнее яичников. С помощью гормональной терапии врачи могут восстановить менструальный цикл, подготовить эндометрий и провести перенос эмбриона.

При этом возможность выносить ребенка не означает сохранения собственной фертильности. Способность женщины забеременеть со своими яйцеклетками резко снижается с возрастом, а ее граница проходит примерно в районе 45 лет.

«99,9% позднего материнства — это все-таки или ЭКО с использованием донорских ооцитов, про которые многие могут не озвучивать, <…> или свои замороженные яйцеклетки. Но об этом нужно позаботиться заранее», — заявила Милютина.

О том, как женщины становятся мамами в 50–60 лет, что на самом деле стоит за историями о поздних родах и до какого возраста мужчины способны стать отцами — в материале 360.ru.