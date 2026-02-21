Британке ампутировали руки и ноги из-за того, что ее облизала собака

Женщине в Великобритании ампутировали все четыре конечности из-за сепсиса, развившегося после игры с собакой. Об этом написало агентство The Telegraph .

В июле 2025 года 52-летняя женщина играла с собакой, после чего она почувствовала себя плохо. На следующее утро британку нашли без сознания. Через три дня женщина впала в кому.

«Врачи говорят, что у 52-летней женщины мог развиться сепсис из-за чего-то безобидного, возможно, из-за того, что собака лизнула небольшую рану», — отметили в материале.

В реанимации у британки шесть раз останавливалось сердце. Ее состояние ухудшилось, врачам пришлось ампутировать ей обе ноги ниже колен, а также обе руки. Врачи удалили также селезенку, так как женщина боролась с пневмонией и желчекаменной болезнью. Британка провела в больнице около восьми месяцев.

В Татарстане свора бездомных собак напала на рабочего на мусорном полигоне. Мужчина попал в реанимацию, где ему ампутировали ногу.