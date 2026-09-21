Врач Соловьев объяснил, как использовать йод и зеленку при травмах

Врач-терапевт и анестезиолог-реаниматолог Андрей Соловьев рассказал, что спиртовой йод подходит только для кожи вокруг раны, а зеленку можно наносить на неглубокие повреждения. Для первичной обработки открытых травм он рекомендовал водные антисептики, сообщает «Газета.Ru» .

Соловьев пояснил, что йод подсушивает и прижигает ткани, поэтому его используют для дезинфекции краев глубоких ран, швов и кожи перед наложением повязки. Заливать спиртовой раствор в открытую рану нельзя: он может вызвать химический ожог.

Зеленка действует мягче и помогает защитить повреждение от нагноения. Ее можно применять при неглубоких ссадинах, царапинах, мокнущих мозолях, укусах насекомых и точечных воспалениях. Препарат не повреждает живые клетки и не мешает заживлению, отметил врач.

При первичной помощи специалист посоветовал выбирать водные растворы антисептиков — хлоргексидин или Мирамистин, пишут «Известия».

Они не вызывают жжения, сухости и повреждения тканей. Вместо спиртового йода также можно использовать Бетадин — водный комплекс повидон-йода.

Спиртовые йод и зеленку не стоит применять для обработки открытых ран. Спирт уничтожает не только бактерии, но и клетки, участвующие в заживлении, из-за чего может усилиться боль и увеличиться риск образования грубых рубцов.