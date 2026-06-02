Британке 21 раз ставили неверный диагноз и пропустили рак

В Великобритании 41-летняя мать троих детей узнала о раке шейки матки только после полутора лет регулярных обращений к врачам. За это время медики 21 раз не смогли распознать заболевание и связывали ее состояние с инфекцией почек. Об этом сообщила газета Daily Mail .

Женщина, которая сама работает фельдшером, жаловалась на сильную тошноту, слабость, кровотечения и боли в области таза. Несмотря на эти симптомы, направление на полноценное обследование она получила лишь спустя много месяцев.

Точный диагноз пациентке поставили в июне 2025 года в клинике в Хаванте. На тот момент врачи обнаружили рак шейки матки четвертой стадии, который уже затронул лимфатические узлы.

После этого женщина прошла несколько курсов химиотерапии, лучевой терапии и брахитерапии в больнице Портсмута. Сначала лечение дало результат, и к январю врачи сообщили о практически полной ремиссии.

Позже болезнь вернулась. Во время планового обследования в апреле онколог сообщил, что рак распространился на легкие и слизистую брюшной полости. Медики предупредили, что полностью вылечить заболевание уже нельзя, поэтому дальнейшая терапия направлена на продление жизни.

Несмотря на тяжелый прогноз, пациентка решила продолжать лечение. Сейчас она проходит экспериментальную терапию, которая может занять до двух лет. Женщина надеется, что это даст ей больше времени с семьей.

Родные пациентки требуют расследования. Они считают, что врачи общей практики должны были раньше отреагировать на тревожные симптомы.

Ранее ученые изучили почти 500 образцов злокачественных опухолей у домашних кошек, собранных в пяти странах, и пришли к выводу, что многие раковые мутации у животных совпадают с теми, которые встречаются у людей. Исследователи предположили, что такие данные помогут лучше понять природу онкологических заболеваний и найти новые подходы к их диагностике и лечению.