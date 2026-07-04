Десятки червей заполонили мозг ничего не подозревавшей британки

Independent: британка много лет жила с 38 червями в мозге

Во время поездки в Индию британка подхватила гельминтоз. Почти 40 червей-паразитов облюбовали ее организм и вызвали эпилепсию. Об этом сообщила газета The Independent .

В 2007 году 25-летняя Лоури Денман отправилась с подругой в двухмесячное путешествие по Индии. Через четыре года после возвращения она обнаружила при походе в туалет ленточного червя метровой длины и обратилась к врачу. Обследование не нашло никаких отклонений.

Следующие 10 лет она мучилась от эпилептических припадков, сильной головной боли, панических атак и психоза. Сканирование показало, что в мозге девушки поселились 38 червей. У нее диагностировали нейроцистицеркоз, вызванный личинками свиного цепня.

«Было просто отвратительно думать, что все это существовало только в моей голове. <…> Мне пришлось бросить работу, переехать домой, чтобы обо мне заботились, и в итоге я стала получать пособие по инвалидности, и я уже не могла самостоятельно заполнять необходимые документы», — рассказала она.

Попробовав несколько методов лечения, врачи назначили Денман химиотерапевтический препарат. Ей стало легче. Британка запустила подкаст, в котором рассказала о своей болезни.

Ранее ленточного червя нашли в мозге 61-летней китаянки. Ей провели операцию, чтобы избавить от паразита.