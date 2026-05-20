Потерявшая 5,5 литра крови британка увидела дорогу в рай во время тяжелых родов

Потерявшая несколько литров крови во время родов британка Сара Миллс призналась, что увидела дорогу в рай, когда потеряла сознание. Об этом сообщило издание The Mirror .

В октябре 2025 года 32-летняя Миллс, родившая первого ребенка с помощью кесарева сечения, с разрешения врачей попыталась родить дочь естественным путем. Когда она начала жаловаться на странный дискомфорт, медики сначала игнорировали ее слова.

Позже одна из акушерок заметила, что отошедшие у Миллс воды окрасились кровью. Женщине сделали экстренное кесарево сечение. Миллс родила дочь, а потом ее состояние ухудшилось.

В матке женщины врачи обнаружили тромб, после удаления которого началось сильное кровотечение. Британка потеряла 5,5 литра крови. Ей пришлось сделать семь переливаний.

«Я действительно думала, что умерла и вернулась к жизни. В операционной я все время повторяла, что со мной что-то не так. Я видела очень яркий белый свет и говорила, что попаду в рай. Это было очень тяжело, начиная с введения в наркоз», — вспоминала Миллс.

