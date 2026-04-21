«Руки копаются в моем животе». Британка проснулась во время операции на кишечнике

DM: британка проснулась во время операции и ощутила руки хирурга в своем животе

Жительница Великобритании Барбара Тит пришла в сознание во время экстренной хирургической операции на кишечнике, но не смогла сразу подать сигнал врачам. Об этом сообщило издание Daily Mail .

Бывшая учительница рассказала, что попала на операционный стол в 2024 году. У нее произошла перфорация кишечника.

Во время операции она услышала приглушенные голоса хирурга и анестезиолога, а потом почувствовала, как чьи-то руки «копались» в ее животе. При этом она не могла пошевелиться. Тит отметила, что ей не было больно. Просто возникло ощущение, что ее тянут изнутри.

«Я хотела закричать, но не могла пошевелить головой или открыть рот. Я ничего не могла сделать. Это было ужасно, как будто меня похоронили заживо», — вспоминала она.

Тит постаралась привлечь внимание медиков. Спустя какое-то время ей удалось пошевелить мизинцем. После этого почувствовала, что до нее кто-то дотронулся и снова отключилась.

Профессор анестезиологии Джонатан Хардман объяснил, что такое может произойти, если медики ошиблись с дозой анестетика. При этом все индивидуально, так как приходится учитывать вес, возраст, общее состояние здоровья человека, включая перенесенные травмы.

Тит после операции перенесла тяжелую психологическую травму, но не стала подавать в суд, пожалев молодого анестезиолога. Сейчас она проходит терапию от ПТСР, а также курс химиотерапии для лечения миеломы.

