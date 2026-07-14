Британке после удаления матки пришлось выбирать между мужем и стриптизером

Психотерапевт Кэтрин Кавалло посоветовала женщине после 30 брака и гистерэктомии, которая завела любовника-стриптизера, откровенно обсудить с супругом семейные отношения и лишь после этого сделать выбор. Она сообщила об этом в колонке Аннализы Барбьери на сайте британской газеты The Guardian .

За советом обратилась 55-летняя женщина. После 30 лет супружеской жизни ее либидо снизилось. Большую роль сыграла операция по удалению матки и менопауза. Когда состояние британки улучшилось, влечение вернулось, но муж перестал интересоваться интимом.

В поисках решения женщина обратилось в эскорт-агентство и наняла стриптизера. Он утверждал, что влюбился в клиентку. Британка разорвала отношения, но продолжила следить за жизнью любовника в соцсетях.

Журналистка обратилась за мнением психотерапевта. Кавалло призвала читательницу не играть с огнем, ведь вне спальни ее отношения с мужем теплые и крепкие, посоветовала восстановить близость и определиться, оставаться ли в этом браке.

«Сосредоточьтесь на том, чего вам не хватало друг в друге, и когда вы будете готовы попробовать снова, я бы посоветовала не торопиться. Сначала исключите половой акт, переключитесь с демонстрации своих способностей на удовольствие и совместное наслаждение», — посоветовала психотерапевт.

Ранее клинический психолог и сексолог Анастасия Филиппова объяснила тягу мужчин-зумеров к женщинам постарше. Всему виной быстрые знакомства и соцсети.