Британки сбросили 60 кг на двоих на ретродиете из 1980-х

В Великобритании подруги похудели на популярной в 1980-е годы диете на коктейлях и супах. Они сбросили на двоих 63 килограмма, сообщил Daily Mail .

Лорен Найт и Эбби Лодж с детства страдали от лишнего веса, проблема усугубилась после рождения детей. Они обратились к схеме 1:1, разработанной биохимиком Аланом Ховардом и получившей название Кембриджской диеты.

В рамках жесткой шестиступенчатой ​​программы девушки ограничили потребление калорий до 600 в день. На первом этапе допускались всего три-четыре низкокалорийных продукта в день, включая каши, коктейли и супы.

Со второго по шестой девушки вновь ввели твердую пищу, строго контролируя ее энергетическую ценность.

«Соблюдать правила было легко, но первые три дня были тяжелыми, я чувствовала голод, и все ощущения были обострены, но к четвертому дню у меня появилось столько энергии, что я больше не чувствовала голод», — сказала Найт.

В 2016 году за полгода она сбросила 32 килограмма. Убедившись в успехе ретродиеты, Лодж тоже решила попробовать. В 2021 году за 16 недель она похудела на 25 килограммов. К 2026 году общий результат девушек составил 63 килограмма.

