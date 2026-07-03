Личный дневник помог полиции выйти на убийцу, скрывавшегося почти 20 лет

В Греции начался судебный процесс над мужчиной, обвиняемым в убийстве подруги 17 лет назад. Смерть британки считалась несчастным случаем, пока полицейские не прочли ее личный дневник. Об этом сообщил Daily Mail .

Джин Хэнлон к моменту своей смерти в возрасте 54 лет переехала из Великобритании в Грецию и поселилась в деревне неподалеку от Ираклиона. Она сменила профессию медсестры на подработки в барах и тавернах и начала встречаться с мужчиной.

В марте 2009 года во время вечеринки она ушла на встречу и написала друзьям сообщение со словом «Помогите». Ее тело нашли в море и сначала подумали, что Хэнлон утонула. Повторная экспертиза показала, она умерла до того, как упала в воду. У женщины обнаружили перелом шеи и ребер, прокол легкого и травмы лица.

Трое ее сыновей настояли на расследовании. Подсказку обнаружили в личном дневнике Хэнлон. Она рассказала о назойливом 55-летнем поклоннике.

«Дневник мамы дал нам самые лучшие подсказки, потому что слова умершего изменить нельзя. <…> За одну-две недели до смерти она написала, что этот парень неоднократно появлялся у нее дома без приглашения, буквально в конце улицы, преследуя ее, потому что она ему отказала», — рассказала сын покойной Майкл Портер.

В июне 2024 года частный детектив Харис Верамон передал в суд собранное досье, и дело сдвинулось с мертвой точки. Подозреваемого арестовали.

Ранее на Мальте начался судебный процесс над предполагаемым убийцей журналистки. Дафна Каруана Галиция погибла при взрыве в 2017 году.