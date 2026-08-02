Тело британки нашли в чемодане в Афинах

Греческая полиция начала расследовать обстоятельства смерти британки, тело которой обнаружили в чемодане в Афинах в середине июля. Подробности сообщила газета The Guardian .

К расследованию привлекли весь состав отдела убийств. Останки 38-летней женщины нашли 18 июля в чемодане на заброшенном участке бывшей автостоянки в Афинах. Тело обнаружил бездомный.

Личность погибшей установили спустя четыре дня благодаря совпадению отпечатков пальцев с биометрическими данными из США. Погибшая приехала в Грецию на отдых из Эдинбурга.

Греческая полиция сотрудничает с правоохранителями Шотландии. Первичный осмотр не выявил следов насильственной смерти, предположительно, смерть наступила за несколько дней до обнаружения.

Гражданина Турции задержали в аэропорту Белграда. Его подозревают в убийстве россиянки, чье тело нашли в чемодане в районе канала Визель.