Жительница Британии дожила до 102 лет и раскрыла рецепт долголетия

Жительница Великобритании Джойс Сторр, которой исполнилось 102 года, назвала шампанское одним из главных секретов своего долголетия. Об этом сообщила Hull Daily Mail .

Джойс Сторр родилась 10 июня 1924 года в Северном Йоркшире. Во время Второй мировой войны она пошла служить в армию, а после войны вместе с мужем открыла кафе в Беверли и работала там до пенсии.

Даже в свои 102 года британка сохраняет активный образ жизни. Она регулярно встречается с друзьями и играет в настольные игры.

Отпраздновать день рождения Сторр в пансионат пришли родственники и друзья. Говоря о секрете долголетия, она посоветовала сохранять позитивный настрой и не отказываться от любимого напитка.

«Наслаждайтесь жизнью с бокалом шампанского», — сказала она.

Ранее американец Джеймс Снид, которому исполнилось 103 года, рассказал, что помогает ему сохранять активность. Ветеран Второй мировой войны сообщил, что до сих пор несколько раз в неделю ходит в спортзал, занимается кардио и выполняет силовые упражнения.