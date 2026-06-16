Жительница Британии дожила до 102 лет и раскрыла рецепт долголетия
Hull Daily Mail: 102-летняя британка назвала шампанское секретом долголетия
Жительница Великобритании Джойс Сторр, которой исполнилось 102 года, назвала шампанское одним из главных секретов своего долголетия. Об этом сообщила Hull Daily Mail.
Джойс Сторр родилась 10 июня 1924 года в Северном Йоркшире. Во время Второй мировой войны она пошла служить в армию, а после войны вместе с мужем открыла кафе в Беверли и работала там до пенсии.
Даже в свои 102 года британка сохраняет активный образ жизни. Она регулярно встречается с друзьями и играет в настольные игры.
Отпраздновать день рождения Сторр в пансионат пришли родственники и друзья. Говоря о секрете долголетия, она посоветовала сохранять позитивный настрой и не отказываться от любимого напитка.
«Наслаждайтесь жизнью с бокалом шампанского», — сказала она.
Ранее американец Джеймс Снид, которому исполнилось 103 года, рассказал, что помогает ему сохранять активность. Ветеран Второй мировой войны сообщил, что до сих пор несколько раз в неделю ходит в спортзал, занимается кардио и выполняет силовые упражнения.