Трихолог Осман назвала признаки чрезмерного выпадения волос

Пучки волос на расческе и заметно расширившийся пробор могут указывать на чрезмерное выпадение. Трихолог Мадина Осман посоветовала не откладывать диагностику при таких признаках, передает «Вечерняя Москва» .

В норме человек теряет от 50 до 100 волос в день. Насторожить должны просвечивающая кожа головы, обильное выпадение при мытье, расчесывании или легком массаже. Если волосы продолжают выпадать несколько часов после этих процедур, это может указывать на хронический процесс.

Осман рекомендовала обратиться к трихологу: он проведет осмотр, назначит анализы и определит причину. При себорее, дерматите или грибковой инфекции поможет дерматолог.

Врач посоветовала включить в рацион источники белка — мясо, рыбу, яйца и бобовые. Гречка, печень и шпинат содержат железо, а орехи и семена тыквы — цинк. Важно также нормализовать сон, снизить стресс и избегать переутомления.

Для ухода Осман рекомендовала щадящие шампуни без SLS/SLES, отказ от укладок феном и утюжком, а также массаж кожи головы. По ее словам, ранняя диагностика, питание, уход и лечение помогут остановить выпадение и восстановить густоту волос.