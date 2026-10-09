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    Россиянам назвали самый бесполезный анализ

    Эндокринолог Муравьева назвала анализ на инсулин самым бесполезным

    Фото: РИА «Новости»

    Анализ на уровень инсулина признан во всем мире самым бесполезным при самостоятельной проверке здоровья. Об этом в интервью 360.ru заявила врач-эндокринолог Воскресенской больницы Наталья Муравьева.

    «Самый бесполезный анализ, признанный во всем мире, — это инсулин», — подчеркнула она.

    По ее словам, пациенты нередко приходят на прием с «гормональной панелью», сдавая на всякий случай анализы на половые гормоны, пролактин, показатели щитовидной железы и кортизол. Однако утренний кортизол повышается естественным образом и при бесконтрольной сдаче неинформативен.

    Муравьева добавила, что любые лабораторные исследования должен назначать исключительно врач на основании жалоб, анамнеза и клинических рекомендаций. Самостоятельный поиск отклонений в анализах лишь провоцирует у людей тревогу и депрессию.

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