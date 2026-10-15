15 октября 2026 00:48 Восемь миллионов россиян могут не знать об астме. Как распознать болезнь Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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В России около восьми миллионов человек могут жить с бронхиальной астмой, не подозревая о заболевании. При этом болезнь не всегда сопровождается приступами удушья и может годами скрываться за симптомами обычного бронхита. Как распознать астму и чем опасно отсутствие лечения, 360.ru рассказал врач-пульмонолог Александр Пальман.

Почему миллионы россиян могут не знать об астме В России официально зарегистрировано чуть более 1,5 миллиона пациентов с бронхиальной астмой. Однако, согласно эпидемиологическим исследованиям, заболевание может встречаться примерно у 10 миллионов человек. Такие данные 14 октября привел главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев в беседе с РИА «Новости». По оценке специалиста, около восьми миллионов россиян могут иметь астму, не зная о своем диагнозе. Авдеев назвал основными признаками проблем с легкими одышку, кашель и выделение мокроты. При появлении таких симптомов, особенно если они вызывают беспокойство, он рекомендовал обращаться к врачу.

Интересно Согласно клиническим рекомендациям Минздрава России, распространенность бронхиальной астмы среди взрослого населения страны оценивается в 6,9%, среди детей и подростков — примерно в 10%. Бронхиальная астма представляет собой хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей. Его проявления могут меняться со временем: от незначительного кашля до выраженного затруднения дыхания.

Почему астму принимают за бронхит Одна из причин поздней диагностики связана с распространенным представлением о том, что бронхиальная астма обязательно сопровождается тяжелыми приступами удушья. В действительности заболевание может проявляться незначительным кашлем, который человек годами принимает за хронический бронхит. Об этом 360.ru рассказал врач-пульмонолог, заведующий сомнологическим кабинетом Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Александр Пальман.

Люди считают, что астма — это что-то такое страшное и с удушьем. На самом деле бронхиальная астма — это не обязательно тяжелое заболевание. Александр Пальман врач-пульмонолог

По словам Пальмана, ключевое отличие астмы заключается в характере воспалительного процесса в бронхах, а не в выраженности симптомов. Поэтому один пациент может испытывать сильное затруднение дыхания, тогда как другой лишь периодически подкашливает. «Можно задыхаться, и это будет не астма. Можно немножко подкашливать — это тоже будет астма», — подчеркнул врач. Пульмонолог отметил, что некоторые пациенты годами лечатся от хронического бронхита, хотя в действительности могут страдать астмой. В отдельных случаях им назначают препараты, применяемые при бронхиальной астме, но при этом первоначальный диагноз не пересматривают. Какие симптомы должны насторожить Одним из возможных признаков астмы Пальман назвал продолжительный кашель после перенесенной респираторной инфекции. Если простуда уже прошла, но человек продолжает кашлять на протяжении двух–четырех недель, это может стать поводом для обследования. Особенно если подобные эпизоды повторяются. Другими настораживающими симптомами могут быть приступообразный ночной кашель и появление хрипов в груди при дыхании. Вероятность астмы также следует учитывать при наличии аллергических заболеваний у самого пациента или его родственников. Врач привел пример реакции на домашних животных. «Я прихожу к другу, у него пушистый кот. Он прыгает ко мне на колени, я начинаю кашлять, у меня текут глаза. Когда выхожу на улицу, это быстро все проходит», — сказал он. Однако установить, связаны ли они с бронхиальной астмой, должен специалист.

Фото: РИА «Новости»

Как выявляют бронхиальную астму Одним из основных методов диагностики заболевания является спирометрия — исследование, позволяющее оценить объем и скорость выдыхаемого воздуха. Как объяснил Пальман, обследование проводят до и после применения быстродействующего бронхорасширяющего препарата. «Если после бронхорасширяющего препарата показатели существенно улучшаются, это говорит в пользу бронхиальной астмы», — пояснил врач. Однако при легком течении заболевания диагностика бывает затруднена. В промежутках между обострениями человек может чувствовать себя совершенно здоровым, а показатели функции легких — оставаться нормальными.

Если у человека сейчас нет симптомов, спирометрия может быть абсолютно нормальной. Но это не означает, что у него нет астмы Александр Пальман

В таких случаях врач может назначить дополнительные исследования, в том числе специальные тесты на повышенную чувствительность бронхов. При этом наличие аллергии не является обязательным условием развития заболевания. «Есть люди с аллергией, у которых нет астмы. И есть люди с астмой, у которых нет аллергии», — подчеркнул специалист.

Интересно Согласно клиническим рекомендациям Минздрава России, тяжелые и угрожающие жизни обострения возможны даже у пациентов с легкой формой бронхиальной астмы. Причем иногда они возникают после продолжительного периода без симптомов, когда показатели функции легких остаются нормальными. К обострению могут привести респираторные инфекции, воздействие аллергенов, загрязненный воздух, физическая нагрузка и некоторые лекарственные препараты. При этом набор провоцирующих факторов индивидуален.

Фото: РИА «Новости»

Чем опасна астма без лечения Последствия заболевания зависят от его течения и индивидуальных особенностей пациента, рассказал Пальман. «Я знаю единственный способ минимизировать риск прогрессирования тяжести этого заболевания. Вовремя поставить диагноз и адекватно лечить», — заявил специалист. Пальман обратил внимание, что некоторые пациенты опасаются пользоваться назначенными ингаляторами, считая, что препараты могут вызвать привыкание. По его словам, подобные опасения не должны становиться причиной отказа от необходимой терапии. «Нелеченная астма всегда вреднее, чем ее лечение. Ну, при условии, что лечится все правильно», — заключил врач.