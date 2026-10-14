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    Ученые спрогнозировали рост случаев деменции к 2050 году

    JAMA Neurology: к 2050 году деменцию будут выявлять вдвое чаще

    Фото: РИА «Новости»

    К 2050 году число новых случаев деменции в мире может вырасти более чем вдвое — с 11,4 до 24,7 миллиона ежегодно. Об этом говорят результаты исследования международной группы ученых под руководством специалистов из Университета Нового Южного Уэльса в Австралии, которые опубликовал журнал JAMA Neurology.

    В основу исследования лег анализ данных 38 тысяч человек из 18 стран. За время наблюдения деменция развилась у 3001 участника, эти сведения позволили специалистам рассчитать частоту новых случаев и построить глобальную модель.

    Выяснилось, что у женщин деменция развивается чаще, чем у мужчин. На каждую тысячу человек ежегодно приходилось 10,6 нового случая среди женщин и 8,6 — среди мужчин.

    Заметная разница обнаружилась и между странами. В государствах с низким и средним доходом частота новых случаев составила 13,6 на тысячу человек в год, тогда как в богатых странах на пять пунктов ниже — 8,3.

    Ученые связывают рост заболеваемости ученые связывают с демографическим сдвигом, при котором доля пожилых людей в общей структуре населения увеличивается. Исследователи отдельно отметили важность ранней диагностики, профилактики факторов риска и развития медицинской помощи.

    По данным исследования, сегодня с деменцией живут более 57 миллионов человек. А по прогнозам, к 2050 году их число может приблизиться к 150 миллионам.

    Ранее ученые Йоркского университета в Канаде выяснили, сколько часов необходимо спать для снижения риска деменции.

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