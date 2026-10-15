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    Стало известно, как часто встречается рак молочной железы у мужчин и кто в зоне риска

    Онколог Давыденкова: у мужчин в сотни раз реже встречается рак молочной железы

    Фото: РИА «Новости»

    Рак молочной железы встречается у мужчин в сотни раз реже, чем у женщин. В особой группе риска находятся спортсмены, которые используют анаболические стероиды и гормон роста. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказала хирург-маммолог мурманского областного онкологического диспансера Наталья Давыденкова.

    По ее словам, у представителей мужского пола также присутствует зачаток молочной железы, в котором есть ключевые структурные компоненты — дольки и протоки. Из‑за отличий в гормональном фоне у мужчин этот зачаток не развивается как у женщин.

    «Мужчины болеют, но значительно реже. Если привести в пример Мурманскую область, то на три-четыре случая выявления рака молочной железы у мужчин в год приходится свыше 450 случаев у женщин», — сказала врач.

    Она отметила, что вероятность развития рака молочной железы повышена у мужчин, использующих препараты для роста мышц.

    Ранее онколог Расул Ахмаев назвал мифом связь смартфонов с развитием рака.

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