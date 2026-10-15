Стало известно, как часто встречается рак молочной железы у мужчин и кто в зоне риска

Онколог Давыденкова: у мужчин в сотни раз реже встречается рак молочной железы

Рак молочной железы встречается у мужчин в сотни раз реже, чем у женщин. В особой группе риска находятся спортсмены, которые используют анаболические стероиды и гормон роста. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказала хирург-маммолог мурманского областного онкологического диспансера Наталья Давыденкова.

По ее словам, у представителей мужского пола также присутствует зачаток молочной железы, в котором есть ключевые структурные компоненты — дольки и протоки. Из‑за отличий в гормональном фоне у мужчин этот зачаток не развивается как у женщин.

«Мужчины болеют, но значительно реже. Если привести в пример Мурманскую область, то на три-четыре случая выявления рака молочной железы у мужчин в год приходится свыше 450 случаев у женщин», — сказала врач.

Она отметила, что вероятность развития рака молочной железы повышена у мужчин, использующих препараты для роста мышц.

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