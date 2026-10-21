Стоматолог Шопов назвал причины кровоточивости десен

Стоматолог Шопов: кровь при чистке чаще связана с бактериальным налетом

Повторяющаяся кровоточивость десен может указывать на воспаление, дефициты или заболевания крови. Причину важно выяснить на обследовании, рассказал стоматолог-хирург Валентин Шопов, сообщает Life.ru .

Чаще всего симптом вызывает бактериальный налет и гингивит. Возможны травмы щеткой, нитью или протезом. Неконтролируемый диабет повышает риск болезней пародонта и замедляет заживление, но одна кровоточивость не подтверждает диагноз.

Синяки без причины, носовые кровотечения и красные точки на коже могут указывать на нарушения свертывания или работы тромбоцитов. Среди возможных причин есть лейкозы, однако делать выводы без обследования нельзя.

Кровоточивость возможна при нехватке витаминов С и К, приеме антикоагулянтов и антиагрегантов. Добавки без установленного дефицита принимать не стоит, лекарства самостоятельно отменять нельзя. При беременности лечение десен не откладывают до родов.

Перед имплантацией важно взять воспаление под контроль. Кровь возле установленного имплантата требует осмотра: воспаление может затрагивать мягкие ткани или разрушать кость. Это не всегда означает необходимость удаления.

При повторении симптома нужен стоматолог, при необъяснимых синяках и носовых кровотечениях — общая медицинская оценка. До приема следует сохранять бережную гигиену.