Родить в 60, стать отцом в 90. Где проходит граница детородного возраста

Рождение ребенка после 50 лет сегодня уже не выглядит невозможным: матерями в этом возрасте становились и знаменитости, и обычные россиянки. Можно ли забеременеть естественным путем в 50–60 лет, почему рождение ребенка в таком возрасте не всегда говорит о сохранении фертильности и действительно ли мужчина способен стать отцом даже в 90 лет, разбирался 360.ru.

Женщины до 60, мужчины до 90

Возможность стать родителями может сохраняться у женщин примерно до 60 лет, а у мужчин — практически до 90 лет. Такие возрастные границы обозначил в комментарии РИА «Новости» заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко. «В единичных случаях женщина может забеременеть и до 60 лет — это при сохранении менструального цикла, если не прекращается детородный возраст. У мужчин сохраняется способность практически до 90 лет», — сказал он. По словам Онищенко, рождение ребенка женщиной в столь позднем возрасте возможно при правильной работе гормональной системы, хорошей генетике и медицинской поддержке.

Один из самых известных подобных случаев в России произошел 10 лет назад. В январе 2016 года 60-летняя москвичка Галина Шубенина родила дочь. Девочка появилась на свет с помощью кесарева сечения с весом 2830 граммов.

Ребенок стал долгожданным. До этого Шубенина пережила смерть взрослого сына, погибшего в 2005 году. Позже она познакомилась с будущим мужем Алексеем, который был значительно моложе нее. Супруги решили завести общего ребенка.

Фото: РИА «Новости»

При этом Шубенина так и не раскрыла, каким образом ей удалось забеременеть в 60 лет. Она уверяла, что обошлась без посторонней помощи. Врачи, однако, не исключали ЭКО или использование донорской яйцеклетки. Еще одна россиянка родила в 60 лет уже в 2026 году. Обстоятельства ее беременности известны гораздо подробнее. Пациентка московской больницы в Коммунарке Марина К. начала готовиться к позднему материнству задолго до беременности: еще в 2010 году она заморозила свои яйцеклетки. Спустя 15 лет женщина решила воспользоваться сохраненным биоматериалом. После обследований врачи провели ЭКО и перенос эмбриона. Беременность наступила с первой попытки. Во время обследования у будущей матери обнаружили крупную миому матки. Несмотря на это, беременность удалось сохранить. На 38-й неделе врачи провели кесарево сечение и одновременно удалили опухоль. На свет появился здоровый мальчик, а всего через несколько дней его матери исполнился 61 год.

Звезды, ставшие мамами после 40

Среди российских знаменитостей одной из самых возрастных рожениц стала актриса Марина Федункив. В ноябре 2024 года звезда Comedy Woman впервые стала мамой в 53 года: у нее и ее мужа — итальянского предпринимателя Стефано Маджи — родился сын.

Федункив долго не рассказывала, каким образом ей удалось забеременеть. Позже актриса призналась, что воспользовалась ЭКО. К материнству она начала готовиться заранее и заморозила яйцеклетки. Ребенка актриса выносила сама.

Фото: РИА «Новости»

К беременности актриса подошла основательно: вместе с мужем консультировалась с врачами, бросила курить и полностью отказалась от алкоголя. При этом Федункив хотела именно сама выносить ребенка, хотя супруги заранее обсуждали и другие варианты. «Мы со Стефано обсуждали самые разные варианты: и суррогатное материнство, и усыновление, если не получится», — рассказывала она. К позднему материнству Федункив отнеслась спокойно, а само понятие «старородящая» ее раздражало. «Раньше женщин и в 27 лет считали старородящими. А сейчас люди в этом возрасте только жить начинают», — подчеркивала актриса. Федункив — далеко не единственная российская знаменитость, родившая после 40 лет. Телеведущая Лера Кудрявцева стала мамой во второй раз в 47 лет. Маша появилась на свет после нескольких попыток ЭКО.

Актриса Ольга Дроздова родила сына в 42 года. До этого она пыталась сделать ЭКО, но процедура не принесла результата. Позже Дроздова забеременела без помощи этой технологии.

Дважды стала мамой актриса Равшана Куркова. Сына актриса родила в 40 лет, а спустя два года на свет появилась дочь. О том, как наступили беременности, звезда публично не рассказывала.

Фото: РИА «Новости»

Среди зарубежных знаменитостей одним из наиболее известных примеров позднего материнства стала датская актриса Бригитта Нильсен. После многолетних попыток ЭКО она забеременела и в 54 года родила дочь. Нильсен рассказывала, что еще примерно в 40 лет заморозила яйцеклетки, а врачи оценивали вероятность успешной беременности всего в несколько процентов. Певица Джанет Джексон впервые стала матерью в 50 лет и сама выносила сына. Каким образом наступила беременность, артистка не рассказывала. Хэлли Берри родила дочь в 41 год, а в 47 лет — сына. Сальме Хайек был 41 год, когда родилась ее дочь. Об использовании ЭКО они также не заявляли.

Можно ли родить в 60 лет

За последние 10 лет границы позднего материнства заметно сдвинулись. Женщины все чаще планируют первого ребенка после 40 лет, а возможности репродуктивной медицины позволяют становиться матерями значительно позже. Об этом в беседе с ведущим 360.ru Дмитрием Степанищевым заявила акушер-гинеколог, репродуктолог клинического госпиталя «МД Групп», кандидат медицинских наук Мария Милютина. Она подчеркнула, что возможность выносить ребенка и способность забеременеть со своими яйцеклетками — далеко не одно и то же. Для естественной фертильности существует достаточно четкая возрастная граница. «Она проходит в районе 45 лет. И 99,9% позднего материнства — это все-таки или ЭКО с использованием донорских ооцитов, про которые многие могут не озвучивать, <…> или свои замороженные яйцеклетки. Но об этом нужно позаботиться заранее», — объяснила Милютина.

Фото: РИА «Новости»

Именно поэтому рассказы о беременности в 50–55 лет могут создавать ложное впечатление, что способность к зачатию со своими яйцеклетками сохраняется и в этом возрасте. Милютина рассказала, что пациентки сами приводят ей подобные примеры.

«К нам приходят пациентки, которые говорят: у вас забеременела моя подруга в 50, 52, 54, и у нее были свои яйцеклетки. Мы не можем рассказывать, это врачебная тайна», — отметила она. При этом матка стареет значительно медленнее яичников. По словам репродуктолога, подготовить к беременности можно даже женщину, у которой менструации прекратились 10 лет назад: с помощью гормональной терапии врачи могут восстановить цикл и подготовить организм к переносу эмбриона. Но возможность добиться беременности еще не означает, что организм легко ее перенесет. После 45 лет врачи особенно внимательно оценивают состояние сердечно-сосудистой и нервной системы женщины, а также учитывают накопившиеся хронические заболевания. Повышается и риск гестоза, который сопровождается повышением давления, отеками и появлением белка в моче. «Первое, на что мы смотрим, — насколько женщина может, насколько она останется целой, невредимой и молодой матерью, и чтобы это не привело к тяжелым последствиям. Потому что, к сожалению, тяжелых осложнений тоже очень много», — подчеркнула Милютина.

Еще одна проблема связана с возрастными изменениями самих яйцеклеток. По словам врача, при тестировании эмбрионов по программе ЭКО у женщины в 45 лет 95–99% из них имеют хромосомную патологию.

Мы можем получить эмбрионы, но не найти здорового. Мария Милютина Репродуктолог

Если же яйцеклетки были заморожены раньше, ситуация меняется: вероятность хромосомных нарушений соответствует возрасту женщины на момент их получения. При использовании донорских ооцитов она зависит от возраста донора. Однако Милютина предложила смотреть на позднее материнство не только с медицинской точки зрения. Рождение ребенка, напомнила она, — лишь начало долгой истории. «Вырастить его нужно, отучить в университете, может быть, помочь с внуками. И все-таки иметь ребенка-студента, когда матери уже 70 лет, здесь огромное количество социальных факторов, которые тоже оказывают влияние», — добавила врач.

Можно ли стать отцом в 90 лет

Жесткой возрастной границы, после которой мужчина уже не способен стать отцом, нет, подтвердила Милютина. Даже в 60–70 лет у мужчины могут сохраняться хорошие показатели спермограммы. «Очень часто мы сталкиваемся с тем, что у мужчины в 60, 65, 70 лет будут очень хорошие показатели спермограммы. Иногда даже гораздо лучше, чем у 20-летнего молодого человека, который вырос в условиях мегаполиса», — рассказала она. Дополнительные возможности дает репродуктивная медицина. При проведении ЭКО врачи могут использовать ИКСИ — метод, при котором эмбриолог помогает сперматозоиду проникнуть в яйцеклетку. «Если говорить про мужской фактор, то таких жестких природных ограничений, как у женщин, нет. И в очень-очень позднем возрасте у мужчины может родиться ребенок», — подчеркнула Милютина.

Фото: РИА «Новости»

При этом, независимо от возможностей современной репродуктивной медицины, Милютина посоветовала не откладывать рождение детей надолго.