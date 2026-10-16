Институт Склифосовского впервые в России провел трансплантацию спинного мозга

Московские врачи впервые в России провели трансплантацию спинного мозга. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин в «Максе» .

Операцию провели в Институте скорой помощи имени Склифосовского, она длилась 12 часов. «У пациента, которому грозила полная неподвижность, появился шанс на восстановление. Сейчас он чувствует себя хорошо», — отметил Собянин.

Он добавил, что московские медики активно развивают международное сотрудничество, перенимают передовой опыт от зарубежных коллег и внедряют современные технологии.

Проведенная операция — часть столичного проекта по трансплантации верхних конечностей. Она стала одним из примеров международного взаимодействия благодаря участию китайских коллег и трансферу медицинских технологий.

Ранее ученые Института скорой помощи имени Склифосовского создали уникальный костный трансплантат для пациентов с повреждениями черепа. В него можно ввести вещества для ускорения роста клеток и развития сосудов.