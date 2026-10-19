19 октября 2026 19:10 Фейк: онкологи предупредили о развитии рака у детей после вакцинации Слухи о развитии рака у детей после вакцинации оказались ложными Фото: РИА «Новости» Здоровье

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Прививки опасны для иммунитета ребенка, утверждают противники вакцинации в Сети, ссылаясь на онкологов. Они якобы создают сильную нагрузку на организм и вызывают рак. Однако эта информация оказалась фейком.

Фейк В телеграм-каналах распространяется информация о том, что некоторые вакцины провоцируют развитие лейкоза. Это якобы известный факт в среде детских онкологов.

Фото: РИА «Новости»

Авторы заявляют, что во вреде прививок уверены также родители детей, скончавшихся от рака после вакцинации. В качестве примера приведен случай 11-летней девочки, которой после укуса собаки ввели вакцину от бешенства и АКДС, а через месяц диагностировали онкологическое заболевание. Такой эффект авторы сообщений объяснили тем, что вакцина создает непомерную нагрузку на иммунитет ребенка. Из-за этого, по их словам, развиваются онкологические заболевания. Правда Научных исследований, указавших на связь между вакцинацией детей и повышением риска развития рака, нет. Это признают сами авторы пугающих сообщений.

Фото: РИА «Новости»

Детские опухоли принципиально отличаются от взрослых. Заведующая детским онкологическим отделением ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова», доктор медицинских наук Светлана Кулева сообщила, что они возникают из-за нарушений внутриутробного развития, генетических синдромов или спонтанных мутаций, возникших еще до рождения, а не под воздействием внешних канцерогенов. При этом вакцины воздействуют на иммунную систему, а не повреждают ДНК клеток. Крупные когортные исследования, проводившиеся в Дании, Швеции, США и Финляндии, не выявили причинной связи между прививками и детскими лейкозами, опухолями мозга и другими новообразованиями. Ошибочное представление о связи прививок и рака объясняется совпадением по времени. В первые месяцы жизни у детей с врожденными и рано возникающими опухолями проявляются первые симптомы, они проходят обследование. В этот же период проводится плановая вакцинация.

Фото: РИА «Новости»

Утверждение о том, что вакцина наносит тяжелый удар по неокрепшему иммунитету, тоже не соответствует действительности. Прививка, наоборот, формирует защиту против конкретных инфекций, таких как коклюш, туберкулез, дифтерия, столбняк и полиомиелит, а не ослабляет защиту организма. Более того, отдельные вакцины, по данным Роспотребнадзора, не только не вызывают рак, но защищают от него. К ним относятся: вакцинация против гепатита B проводится новорожденным в первые 24 часа жизни и предотвращает хроническую инфекцию, повышающую риск рака печени;

вакцинация против вируса папилломы человека является мерой профилактики рака шейки матки, так как ВПЧ — основная причина его возникновения. Детским онкологам известно, что рак даже не является автоматически противопоказанием к вакцинации. Такие пациенты особенно уязвимы к тяжелому течению инфекций, особенно на фоне химиотерапии и других видов иммуносупрессивного лечения, поэтому прививки проводятся по индивидуальному плану под наблюдением врача. Обычно используются инактивированные вакцины вместо живых.

Фото: РИА «Новости»

Таким образом, информация о развитии рака у детей вследствие вакцинации недостоверна. Научные исследования и медицинская практика не подтверждают связь между прививками и повышением риска онкологических заболеваний. Они не влияют на ДНК, а создают защиту от инфекций и служат мерой онкопрофилактики. Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.