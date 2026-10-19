Фейк: онкологи предупредили о развитии рака у детей после вакцинации
Слухи о развитии рака у детей после вакцинации оказались ложными
Прививки опасны для иммунитета ребенка, утверждают противники вакцинации в Сети, ссылаясь на онкологов. Они якобы создают сильную нагрузку на организм и вызывают рак. Однако эта информация оказалась фейком.
Фейк
В телеграм-каналах распространяется информация о том, что некоторые вакцины провоцируют развитие лейкоза. Это якобы известный факт в среде детских онкологов.
Авторы заявляют, что во вреде прививок уверены также родители детей, скончавшихся от рака после вакцинации. В качестве примера приведен случай 11-летней девочки, которой после укуса собаки ввели вакцину от бешенства и АКДС, а через месяц диагностировали онкологическое заболевание.
Такой эффект авторы сообщений объяснили тем, что вакцина создает непомерную нагрузку на иммунитет ребенка. Из-за этого, по их словам, развиваются онкологические заболевания.
Правда
Научных исследований, указавших на связь между вакцинацией детей и повышением риска развития рака, нет. Это признают сами авторы пугающих сообщений.
Детские опухоли принципиально отличаются от взрослых. Заведующая детским онкологическим отделением ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова», доктор медицинских наук Светлана Кулева сообщила, что они возникают из-за нарушений внутриутробного развития, генетических синдромов или спонтанных мутаций, возникших еще до рождения, а не под воздействием внешних канцерогенов.
При этом вакцины воздействуют на иммунную систему, а не повреждают ДНК клеток. Крупные когортные исследования, проводившиеся в Дании, Швеции, США и Финляндии, не выявили причинной связи между прививками и детскими лейкозами, опухолями мозга и другими новообразованиями.
Ошибочное представление о связи прививок и рака объясняется совпадением по времени. В первые месяцы жизни у детей с врожденными и рано возникающими опухолями проявляются первые симптомы, они проходят обследование. В этот же период проводится плановая вакцинация.
Утверждение о том, что вакцина наносит тяжелый удар по неокрепшему иммунитету, тоже не соответствует действительности. Прививка, наоборот, формирует защиту против конкретных инфекций, таких как коклюш, туберкулез, дифтерия, столбняк и полиомиелит, а не ослабляет защиту организма.
Более того, отдельные вакцины, по данным Роспотребнадзора, не только не вызывают рак, но защищают от него. К ним относятся:
- вакцинация против гепатита B проводится новорожденным в первые 24 часа жизни и предотвращает хроническую инфекцию, повышающую риск рака печени;
- вакцинация против вируса папилломы человека является мерой профилактики рака шейки матки, так как ВПЧ — основная причина его возникновения.
Детским онкологам известно, что рак даже не является автоматически противопоказанием к вакцинации. Такие пациенты особенно уязвимы к тяжелому течению инфекций, особенно на фоне химиотерапии и других видов иммуносупрессивного лечения, поэтому прививки проводятся по индивидуальному плану под наблюдением врача. Обычно используются инактивированные вакцины вместо живых.
Таким образом, информация о развитии рака у детей вследствие вакцинации недостоверна. Научные исследования и медицинская практика не подтверждают связь между прививками и повышением риска онкологических заболеваний. Они не влияют на ДНК, а создают защиту от инфекций и служат мерой онкопрофилактики.
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